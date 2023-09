Latest cpl-2020 News

The Caribbean Premier League (CPL 2020) will be the world's first major T20 league to be held since the Covid-19 pandemic brought international and domestic cricket to a standstill, and will take place in Trinidad & Tobago. Here's all you need to know about the Twentgy20 League, which gets underway from August 18. CPL 2020: Full schedule venues (Local times) Tuesday 18 August, 10 am Trinbago Knight Riders v Guyana Amazon Warriors Tuesday 18 August, 5:30 pm Barbados Tridents v St Kitts & Nevis Patriots Wednesday 19 August, 10 am Jamaica Tallawahs v St Lucia Zouks Wednesday 19 August, 5:30 pm Guyana Amazon Warriors v St Kitts & Nevis Patriots Thursday 20 Aug, 10am St Lucia Zouks v Barbados Tridents Thursday 20 Aug, 5:30pm Trinbago Knight Riders v Jamaica Tallawahs Saturday 22 Aug, 10am St Kitts & Nevis Patriots v St Lucia Zouks Saturday 22 Aug, 5:30pm Guyana Amazon Warriors v Jamaica Tallawahs Sunday 23 Aug, 10am Trinbago Knight Riders v Barbados Tridents Sunday 24 Aug, 5:30pm Guyana Amazon Warriors v St Lucia Zouks Tuesday 25 August, 10am St Kitts & Nevis Patriots Barbados Tridents Tuesday 25 August, 5:30pm Jamaica Tallawahs v Guyana Amazon Warriors Wednesday 26 August 10 St Lucia Zouks v Trinbago Knight Riders Wednesday 26 August, 5:30pm Barbados Tridents v Jamaica Tallawahs Thursday 27 August, 10am St Lucia Zouks v St Kitts & Nevis Patriots Thursday 27 August, 5:30pm Guyana Amazon Warriors v Trinbago Knight Riders Saturday 29 August, 10am Barbados Tridents v Trinbago Knight Riders Saturday 29 August, 5:30pm St Kitts & Nevis Patriots v Jamaica Tallawahs Sunday 30 August, 10am Barbados Tridents v St Lucia Zouks Sunday 30 August, 5:30pm St Kitts & Nevis Patriots v Guyana Amazon Warriors Tuesday 1 September, 10am Jamaica Tallawahs v Trinbago Knight Riders Tuesday 1 September, 5:30pm Guyana Amazon Warriors v Barbados Tridents Wednesday 2 September, 10am Trinbago Knight Riders v St Kitts & Nevis Patriots Wednesday 2 September, 5:30pm St Lucia Zouks v Guyana Amazon Warriors Thursday 3 September, 10am Jamaica Tallawahs v St Kitts & Nevis Patriots Thursday 3 September, 5:30pm Barbados Tridents v Guyana Amazon Warriors Saturday 5 September, 10am Trinbago Knight Riders v St Lucia Zouks Saturday 5 September, 5:30pm Jamaica Tallawahs v Barbados Tridents Sunday 6 September, 10am St Kitts & Nevis Patriots v Trinbago Knight Riders Sunday 6 September, 5:30pm St Lucia Zouks v Jamaica Tallawahs Tuesday 8 September, TBC Semi final 1 (1st v 4th) Tuesday 8 September, TBC Semi final 2 (2nd vs 3rd) Thursday 10 September, TBC CPL 2020 squads list Jamaica Tallawahs Andre Russell, Sandeep Lamichhane, Carlos Brathwaite, Rovman Powell, Glenn Phillips, Chadwick Walton, Oshane Thomas, Asif Ali, Fidel Edwards, Preston McSween, Jermaine Blackwood, Nicholas Kirton, Ramaal Lewis, Nkrumah Bonner, Veerasammy Permaul, Ryan Persaud St Lucia Zouks Roston Chase, Mohammad Nabi, Daren Sammy, Andre Fletcher, Najibullah Zadran, Kesrick Williams, Scott Kuggeleijn, Chemar Holder, Obed McCoy, Rahkeem Cornwall, Mark Deyal, Zahir Khan, Kimani Melius, Leniko Boucher, Kavem Hodge, Javelle Glen, Saad Bin Zafar Guyana Amazon Warriors Imran Tahir, Nicholas Pooran, Brandon King, Ross Taylor, Shimron Hetmyer, Chris Green, Kissoondath Magram, Keemo Paul, Sherfane Rutherford, Romario Shepherd, Naveen Ul Haq, Chandrapaul Hemraj, Kevin Sinclair, Ashmeade Nedd, Odean Smith, Anthony Bramble, Jasdeep Singh Barbados Tridents Rashid Khan, Jason Holder, Corey Anderson, Shamarh Brooks, Mitchell Santner, Johnson Charles, Shai Hope, Hayden Walsh Jr, Ashley Nurse, Jonathan Carter, Raymon Reifer, Kyle Mayers, Joshua Bishop, Nyeem Young, Justin Greaves, Keon Harding, Shayan Jahangir St Kitts & Nevis Patriots Chris Lynn, Ben Dunk, Evin Lewis, Nick Kelly, Sohail Tanvir, Ish Sodhi, Sheldon Cottrell, Denesh Ramdin, Rayad Emrit, Imran Khan, Alzarri Joseph, Joshua de Silva, Dominic Drakes, Colin Archibald, Jon Russ Jaggesar, Jahmar Hamilton Trinbago Knight Riders Dwayne Bravo, Kieron Pollard, Sunil Narine, Colin Munro, Fawad Ahmed, Darren Bravo, Lendl Simmons, Khary Pierre, Tim Seifert, Sikandar Raza, Anderson Phillip, Pravin Tambe, Jayden Seales, Amir Jangoo, Tion Webster, Akeal Hosein, Muhammad Ali Khan