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Afghanistan v Pakistan in Sri Lanka
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Afghanistan vs Pakistan
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Afghanistan vs Pakistan Team
Live
Afghanistan
(19.2 over)
59/10
Pakistan
(47.1 over)
201/10
Pakistan won by 142 runs.
Batting
R
B
4s
6s
SR
Mujeeb Ur Rahman
4
3
1
0
133.33
Fazalhaq Farooqi
0
1
0
0
0.00
Bowling
O
M
R
W
ECO
Haris Rauf
6.2
2
18
5
2.84
Shadab Khan
1
1
0
1
0.00
Pakistan won by 142 runs.
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Fantasy Team
Info
Commentary
Scorecard
Teams
Afghanistan
Pakistan
Rahmanullah Gurbaz
wk
Ibrahim Zadran
bat
Rahmat Shah
bat
Hashmatullah Shahidi
bat
Ikram Alikhil
wk
Mohammad Nabi
all
Azmatullah Omarzai
all
Rashid Khan
bowl
Abdul Rahman
all
Mujeeb Ur Rahman
bowl
Fazalhaq Farooqi
bowl
Najibullah Zadran
bat
Noor Ahmad
bowl
Riaz Hassan
bat
Mohammad Saleem Safi
bowl
Wafadar Momand
bowl
Shahidullah Kamal
all
Fareed Malik
bowl
Imam ul Haq
bat
Fakhar Zaman
bat
Babar Azam
bat
Mohammad Rizwan
wk
Agha Salman
all
Iftikhar Ahmed
bat
Shadab Khan
all
Usama Mir
bowl
Shaheen Afridi
bowl
Naseem Shah
bowl
Haris Rauf
bowl
Mohammad Haris
wk
Abdullah Shafique
bat
Tayyab Tahir
bat
Mohammad Nawaz
all
Faheem Ashraf
all
Mohammad Wasim
bowl
Saud Shakeel
bat
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