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Afghanistan v Pakistan in Sri Lanka
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Afghanistan vs Pakistan
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Afghanistan vs Pakistan Team
Live
Afghanistan
(48.4 over)
209/10
Pakistan
(50 over)
268/8
Pakistan won by 59 runs.
Batting
R
B
4s
6s
SR
Fareed Malik
17
29
1
0
58.62
Fazalhaq Farooqi
6
8
1
0
75.00
Bowling
O
M
R
W
ECO
Shaheen Afridi
9.4
0
31
2
3.21
Mohammad Nawaz
9
0
45
2
5.00
Pakistan won by 59 runs.
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Fantasy Team
Info
Commentary
Scorecard
Teams
Afghanistan
Pakistan
Rahmanullah Gurbaz
wk
Riaz Hassan
bat
Ibrahim Zadran
bat
Hashmatullah Shahidi
bat
Shahidullah Kamal
all
Gulbadin Naib
all
Mohammad Nabi
all
Rashid Khan
bowl
Mujeeb Ur Rahman
bowl
Fazalhaq Farooqi
bowl
Fareed Malik
bowl
Ikram Alikhil
wk
Najibullah Zadran
bat
Rahmat Shah
bat
Azmatullah Omarzai
all
Noor Ahmad
bowl
Abdul Rahman
all
Mohammad Saleem Safi
bowl
Wafadar Momand
bowl
Fakhar Zaman
bat
Imam ul Haq
bat
Babar Azam
bat
Mohammad Rizwan
wk
Saud Shakeel
bat
Agha Salman
all
Shadab Khan
all
Mohammad Nawaz
all
Faheem Ashraf
all
Shaheen Afridi
bowl
Mohammad Wasim
bowl
Mohammad Haris
wk
Abdullah Shafique
bat
Iftikhar Ahmed
bat
Tayyab Tahir
bat
Haris Rauf
bowl
Naseem Shah
bowl
Usama Mir
bowl
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