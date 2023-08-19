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Bezawada Tigers vs Rayalaseema Kings Team

Live
Bezawada Tigers
(20 over)152/5
Rayalaseema Kings
(19 over)153/7

Rayalaseema Kings won by 3 wickets

BattingRB4s6sSR
Shaik Kaleemudin1100100.00
Girinath Reddy251521166.67
BowlingOMRWECO
Kavuri Saiteja302719.00
Shambu Akhil302006.67

Rayalaseema Kings won by 3 wickets

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Bezawada Tigers
Rayalaseema Kings
Ricky Bhui
bat
Munnangi Abhinav
bat
Maheep Kumar
bat
Pyla Avinash
all
Jarajapu Durgakumar
all
KP Sai Rahul
bowl
Manish Golamaru
all
Lalith Mohan
bowl
Shoaib Md Khan
all
Kavuri Saiteja
bowl
B Santosh Kumar
bowl
Shambu Akhil
bowl
Marella Mahima Kumar
wkbat
Jagdish Rami Reddy
bat
Jogesh
all
Myla Harshavardhan
bat
Kokkiligadda Kumar
all
Amam Susamkeerth
bat
Nodagala Sathish
bat
Suryadevara Sibi Chakravarthy
bowl
Gunivandla Sampath Kumar
wk
Hanuma Vihari
all
Abhishek Reddy
bat
Thanneru Vamsi Krishna
bat
Kogatam Haneesh Reddy
bat
Girinath Reddy
all
Shaik Kaleemudin
all
Harishankar Reddy
bowl
Bodhala Vinay
all
Jagarlapudi Ram
bowl
Nagullulri Madhav
bat
Thota Sravan
all
P Roshan Kumar Rao
wk
Allareddi Teja-Reddy
bat
M Raju Kulayappa
all
Valmiki Chaitravardhan
bat
Chagam Reddy
bat
Yerpula Reddy
bowl
Salunke Akhil
bowl
Pattan Sharief
bowl
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