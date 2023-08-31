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Jodhpur Sunrisers vs Jaanbaaz Kota Challengers Cricket ScoreCard

Live
Jodhpur Sunrisers
(20 over)159/6
Jaanbaaz Kota Challengers
(20 over)163/5

Jaanbaaz Kota Challengers won by 4 runs.

BattingRB4s6sSR
Aman Rajawat11800137.50
Devesh Agarwal 271821150.00
BowlingOMRWECO
Pushpendra Singh Rathore403308.25
Hitesh Patel402927.25

Jaanbaaz Kota Challengers won by 4 runs.

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Batter
R
B
4s
6s
SR
Amitkumar Gautam
b AR Lamba
9
14
1
0
64.29
Deepak Karwasara
b RD Chahar
10
9
2
0
111.11
Sourabh Chouhan
b RD Chahar
2
4
0
0
50.00
Deepak Hooda
Not out
68
41
3
4
165.85
Karan Singh-I
c A Tomar b A Rajawat
17
17
2
0
100.00
Nikhil Harish Sachdev
c RD Chahar b S Sharma
11
12
0
0
91.67
Pushpendra Singh Rathore
Not out
40
23
1
4
173.91

Fall of wickets:

Amitkumar Gautam
Deepak Karwasara
Sourabh Chouhan
Karan Singh-I
Nikhil Harish Sachdev

Did not bat:

Hitesh Patel,
Himanshu Nehra,
Ritik Audichya,
Himanshu Sharma,
Sawai Choudhary,
Bowler
O
R
W
Econ
Dots
Sangram Singh
3
23
0
7.67
0
Abhimanyu Lamba
4
34
1
8.50
0
Rahul Chahar
4
37
2
9.25
0
Shubham Sharma
4
37
1
9.25
0
Aniruddh Chauhan
3
18
0
6.00
0
Aman Rajawat
2
11
1
5.50
0
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