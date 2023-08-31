Jodhpur Sunrisers vs Jaanbaaz Kota Challengers Cricket ScoreCard
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Jaanbaaz Kota Challengers
(20 over)163/5
Jaanbaaz Kota Challengers won by 4 runs.
|Batting
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Aman Rajawat
|11
|8
|0
|0
|137.50
|Devesh Agarwal
|27
|18
|2
|1
|150.00
|Bowling
|O
|M
|R
|W
|ECO
|Pushpendra Singh Rathore
|4
|0
|33
|0
|8.25
|Hitesh Patel
|4
|0
|29
|2
|7.25
Jaanbaaz Kota Challengers won by 4 runs.
Amitkumar Gautam
b AR Lamba
Deepak Karwasara
b RD Chahar
Sourabh Chouhan
b RD Chahar
Karan Singh-I
c A Tomar b A Rajawat
Nikhil Harish Sachdev
c RD Chahar b S Sharma
Pushpendra Singh Rathore
Not out
Fall of wickets:
Amitkumar Gautam
Deepak Karwasara
Sourabh Chouhan
Karan Singh-I
Nikhil Harish Sachdev
Did not bat:
Hitesh Patel,
Himanshu Nehra,
Ritik Audichya,
Himanshu Sharma,
Sawai Choudhary,