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Johor vs Nageri Sembilan Team

Live
Johor
(14 over)79/10
Nageri Sembilan
(20 over)186/5

Nageri Sembilan won by 107 runs.

BattingRB4s6sSR
Zulamry Mohdin9121075.00
Arif Ullah230066.67
BowlingOMRWECO
Abdul Rashid Ahad412245.50
Azwar Tajri20623.00

Nageri Sembilan won by 107 runs.

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Johor
Nageri Sembilan
Hairil Anuar
wk
Zulamry Mohdin
bat
Muhammad Gulraiz
bat
Muhamad Syahadat
bat
Shamsul Ikmal Bin Shamsul Azman
bat
Arif Ullah
all
Suharril Fetri
bowl
Kamran Hameed
bowl
Ammar Uzair Bin Fikri
wk
Akbar Ali
bat
Muhammad Wafiq Zarbani
bowl
Muhammad Nasrullah Bin Ezry
bat
Norarif Bin Jumat
bat
Vighnesh Sandanasamy
bat
Mohamad Fairuz Sharom
all
Md Razman Zabri
bowl
Muhammad Afif Harith
all
Haysvvan Susindran
all
Ahmad Syahmi Bin Rozi
all
Haziq Haiqal Bin Idris
all
Muhammad Jailani
bowl
Ainool Hafizs
wk
Muhammad Bahrin
bat
Hasan Masood
bat
Amirul Zulkifle
bat
Nazmus Sakib
bat
Saleh Shadman
all
Asby Tan Harish
all
Azwar Tajri
all
Anwar Rahman
bowl
Abdul Rashid Ahad
bowl
Muhamad Bin Fhadli Ishak
bowl
Muhammad Yusri
bat
Muhammad Faris Iskandar
wk
Afdlin Ashraf Usyny
bowl
Hadiff Irwan
all
Ammar Danial Yusri
all
Prashant Madhukar
bowl
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