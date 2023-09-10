Home
Cricket
Football
WWE
Esports
Home
Cricket
Football
WWE
E Sports
Cricket
Home
Live Scores
Schedule
Series
Teams
Players
News
Home
/
Live Cricket Scroes
/
MCA Men's T20 Inter-State Championship
/
Johor vs Nageri Sembilan
/
Teams
Johor vs Nageri Sembilan Team
Live
Johor
(14 over)
79/10
Nageri Sembilan
(20 over)
186/5
Nageri Sembilan won by 107 runs.
Batting
R
B
4s
6s
SR
Zulamry Mohdin
9
12
1
0
75.00
Arif Ullah
2
3
0
0
66.67
Bowling
O
M
R
W
ECO
Abdul Rashid Ahad
4
1
22
4
5.50
Azwar Tajri
2
0
6
2
3.00
Nageri Sembilan won by 107 runs.
Place a bet
Fantasy Team
Info
Commentary
Scorecard
Teams
Johor
Nageri Sembilan
Hairil Anuar
wk
Zulamry Mohdin
bat
Muhammad Gulraiz
bat
Muhamad Syahadat
bat
Shamsul Ikmal Bin Shamsul Azman
bat
Arif Ullah
all
Suharril Fetri
bowl
Kamran Hameed
bowl
Ammar Uzair Bin Fikri
wk
Akbar Ali
bat
Muhammad Wafiq Zarbani
bowl
Muhammad Nasrullah Bin Ezry
bat
Norarif Bin Jumat
bat
Vighnesh Sandanasamy
bat
Mohamad Fairuz Sharom
all
Md Razman Zabri
bowl
Muhammad Afif Harith
all
Haysvvan Susindran
all
Ahmad Syahmi Bin Rozi
all
Haziq Haiqal Bin Idris
all
Muhammad Jailani
bowl
Ainool Hafizs
wk
Muhammad Bahrin
bat
Hasan Masood
bat
Amirul Zulkifle
bat
Nazmus Sakib
bat
Saleh Shadman
all
Asby Tan Harish
all
Azwar Tajri
all
Anwar Rahman
bowl
Abdul Rashid Ahad
bowl
Muhamad Bin Fhadli Ishak
bowl
Muhammad Yusri
bat
Muhammad Faris Iskandar
wk
Afdlin Ashraf Usyny
bowl
Hadiff Irwan
all
Ammar Danial Yusri
all
Prashant Madhukar
bowl
©️ 2023 SportzWiki 2014-23. All rights reserved.
Teams
India National Cricket Team
Afganistan National Cricket Team
Australia National Cricket Team
Bangladesh National Cricket Team
England Cricket Team
Ireland Cricket Team
New Zealand National Cricket Team
Pakistan National Cricket Team
South Africa National Cricket Team
Sri Lanka National Cricket Team
West Indies Cricket Team
Zimbabwe National Cricket Team
Site Links
About us
DMCA
Disclaimer
Copyright Notice
Privacy and cookies Policy
Sitemap
Contact Us