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Kuala lumpur vs Johor Team

Live
Kuala lumpur
(20 over)195/6
Johor
(20 over)127/5

Kuala lumpur won by 68 runs.

BattingRB4s6sSR
Suharril Fetri8130061.54
Muhammad Wafiq Zarbani15811187.50
BowlingOMRWECO
Syazrul Idrus4048112.00
Waqar Ullah301103.67

Kuala lumpur won by 68 runs.

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Kuala lumpur
Johor
Sidarth Karthik
wk
Ahmad Faiz
bat
Bilal Ahmad
bowl
Sharveen Surendran
bat
Virandeep Singh
all
Conor Smith
all
Khizar Hayat Durrani
bowl
Muhammad Aiman Zaquan
bat
Syazrul Idrus
bowl
Pavandeep Singh
bowl
Waqar Ullah
bowl
Yoosuf Azyan Farhath
bat
Imad Khan
bat
Deeaz Patro
bat
Aidan Savarimuthu
all
Mohd Nazril Rahman
all
Areean Zaharin
all
Shivnarin Rajaratnam
bowl
Hairil Anuar
wk
Muhammad Gulraiz
all
Muhamad Syahadat
bat
Shamsul Ikmal Bin Shamsul Azman
bat
Arif Ullah
all
Suharril Fetri
bowl
Kamran Hameed
bowl
Md Razman Zabri
bowl
Ammar Uzair Bin Fikri
wk
Haziq Haiqal Bin Idris
all
Muhammad Wafiq Zarbani
bowl
Mohamad Fairuz Sharom
all
Zulamry Mohdin
all
Muhammad Nasrullah Bin Ezry
all
Norarif Bin Jumat
bat
Akbar Ali
bat
Ahmad Syahmi Bin Rozi
all
Muhammad Jailani
bowl
Vighnesh Sandanasamy
all
Muhammad Afif Harith
all
Haysvvan Susindran
all
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