Home
Cricket
Football
WWE
Esports
Home
Cricket
Football
WWE
E Sports
Cricket
Home
Live Scores
Schedule
Series
Teams
Players
News
Home
/
Live Cricket Scroes
/
Andhra Premier League T20
/
Rayalaseema Kings vs Uttarandhra Lions
/
Teams
Rayalaseema Kings vs Uttarandhra Lions Team
Live
Rayalaseema Kings
(19.3 over)
183/5
Uttarandhra Lions
(20 over)
181/9
Rayalaseema Kings won by 5 wickets
Batting
R
B
4s
6s
SR
Shaik Kaleemudin
39
18
5
2
216.67
Girinath Reddy
32
19
3
2
168.42
Bowling
O
M
R
W
ECO
Kaldhi Ajay Kumar
3.3
0
36
1
10.29
Bandaru Ayyappa
4
0
47
1
11.75
Rayalaseema Kings won by 5 wickets
Place a bet
Fantasy Team
Info
Commentary
Scorecard
Teams
Rayalaseema Kings
Uttarandhra Lions
Gunivandla Sampath Kumar
wk
Hanuma Vihari
all
Abhishek Reddy
bat
Thanneru Vamsi Krishna
bat
Kogatam Haneesh Reddy
bat
Girinath Reddy
all
Nagullulri Madhav
bat
Harishankar Reddy
bowl
Jagarlapudi Ram
bowl
Bodhala Vinay
all
Shaik Kaleemudin
all
P Roshan Kumar Rao
wk
M Raju Kulayappa
all
Allareddi Teja-Reddy
bat
Thota Sravan
all
Valmiki Chaitravardhan
bat
Chagam Reddy
bat
Yerpula Reddy
bowl
Salunke Akhil
bowl
Pattan Sharief
bowl
Kona Srikar Bharat
wkbat
Gonnabattula Shyam Sundar
bat
Sirla Srinivas
bowl
Gulfaam Saleh
bat
Bandaru Ayyappa
bowl
Yadla Girish Vasu
all
Pinninti Tapaswi
bat
Kaldhi Ajay Kumar
bowl
Pinninti Tejaswi
bowl
Prithvi Raj Yarra
bowl
Seeram Venkata Rahul
bowl
Gutta Rohit
bat
Shaik-Zaheer Abbas
bat
Akula Veera-Venkata Vijay
wk
Shaikh-Mohammad Rafi
all
Devandla Sriram
bat
Podugu Darpan Rachit
bowl
Kodathala Kumar Reddy
bowl
Nalli Nivash
all
Bainapalli Rohith
all
©️ 2023 SportzWiki 2014-23. All rights reserved.
Teams
India National Cricket Team
Afganistan National Cricket Team
Australia National Cricket Team
Bangladesh National Cricket Team
England Cricket Team
Ireland Cricket Team
New Zealand National Cricket Team
Pakistan National Cricket Team
South Africa National Cricket Team
Sri Lanka National Cricket Team
West Indies Cricket Team
Zimbabwe National Cricket Team
Site Links
About us
DMCA
Disclaimer
Copyright Notice
Privacy and cookies Policy
Sitemap
Contact Us