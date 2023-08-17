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Rayalaseema Kings vs Uttarandhra Lions Team

Live
Rayalaseema Kings
(19.3 over)183/5
Uttarandhra Lions
(20 over)181/9

Rayalaseema Kings won by 5 wickets

BattingRB4s6sSR
Shaik Kaleemudin391852216.67
Girinath Reddy321932168.42
BowlingOMRWECO
Kaldhi Ajay Kumar3.3036110.29
Bandaru Ayyappa4047111.75

Rayalaseema Kings won by 5 wickets

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Rayalaseema Kings
Uttarandhra Lions
Gunivandla Sampath Kumar
wk
Hanuma Vihari
all
Abhishek Reddy
bat
Thanneru Vamsi Krishna
bat
Kogatam Haneesh Reddy
bat
Girinath Reddy
all
Nagullulri Madhav
bat
Harishankar Reddy
bowl
Jagarlapudi Ram
bowl
Bodhala Vinay
all
Shaik Kaleemudin
all
P Roshan Kumar Rao
wk
M Raju Kulayappa
all
Allareddi Teja-Reddy
bat
Thota Sravan
all
Valmiki Chaitravardhan
bat
Chagam Reddy
bat
Yerpula Reddy
bowl
Salunke Akhil
bowl
Pattan Sharief
bowl
Kona Srikar Bharat
wkbat
Gonnabattula Shyam Sundar
bat
Sirla Srinivas
bowl
Gulfaam Saleh
bat
Bandaru Ayyappa
bowl
Yadla Girish Vasu
all
Pinninti Tapaswi
bat
Kaldhi Ajay Kumar
bowl
Pinninti Tejaswi
bowl
Prithvi Raj Yarra
bowl
Seeram Venkata Rahul
bowl
Gutta Rohit
bat
Shaik-Zaheer Abbas
bat
Akula Veera-Venkata Vijay
wk
Shaikh-Mohammad Rafi
all
Devandla Sriram
bat
Podugu Darpan Rachit
bowl
Kodathala Kumar Reddy
bowl
Nalli Nivash
all
Bainapalli Rohith
all
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