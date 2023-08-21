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Rayalaseema Kings vs Vizag Warriors Team

Live
Rayalaseema Kings
(20 & 0.3 over)171/6 & 1/2
Vizag Warriors
(20 & 0.3 over)171/8 & 2/0

Vizag Warriors won by superover

BattingRB4s6sSR
DB Prasanth Kumar120050.00
Karan Shinde1100100.00
BowlingOMRWECO
Harishankar Reddy0.30204.00

Vizag Warriors won by superover

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Rayalaseema Kings
Vizag Warriors
Gunivandla Sampath Kumar
wk
Hanuma Vihari
all
Abhishek Reddy
bat
Thanneru Vamsi Krishna
bat
Girinath Reddy
all
Thota Sravan
all
Shaik Kaleemudin
all
Harishankar Reddy
bowl
Jagarlapudi Ram
bowl
Bodhala Vinay
all
Salunke Akhil
bowl
Kogatam Haneesh Reddy
bat
P Roshan Kumar Rao
wk
M Raju Kulayappa
all
Allareddi Teja-Reddy
bat
Valmiki Chaitravardhan
bat
Nagullulri Madhav
bat
Chagam Reddy
bat
Yerpula Reddy
bowl
Pattan Sharief
bowl
Sanaboyina Tarun
wk
Karan Shinde
bat
Pitta Arjun Tendulkar
bat
Narasimha Raju
bat
Mopada Ravikiran
bat
Dhruva Kumar Reddy
all
DB Prasanth Kumar
bat
Chennu Siddhardha
all
Yeddala Reddy
all
Uddaraju Varma
bowl
Karthik Raman
bowl
Midde Anjaneyulu
bat
Muvvala Yuvan
all
Vinukonda Venu
bowl
Naren Reddy
bowl
Thalachitla Deepu Bhargav
all
Ashwin Hebbar
bat
Siyyadri Kanakaraju
all
Duppala Kulasekhar
bat
Bandaru Sujhan
bowl
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