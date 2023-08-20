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Uganda vs Tanzania Team

Live
Uganda
(18.2 over)146/4
Tanzania
(20 over)143/8

Uganda won by 6 wickets

BattingRB4s6sSR
Brian Masaba251250208.33
Kenneth Waiswa490044.44
BowlingOMRWECO
Ally Kimote3.202617.80
Salum Ally3037012.33

Uganda won by 6 wickets

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Uganda
Tanzania
Cyrus Kakuru
wk
Roger Mukasa
wk
Simon Ssesazi
bat
Ronald Lutaaya
bat
Brian Masaba
all
Kenneth Waiswa
all
Siraje Nsubuga
bowl
Jonathan Ssebanja
bowl
Henry Ssenyondo
bowl
Bilal Hassan
bowl
Ronak Patel
bat
Fred Achelam
wk
Robinson Obuya
bat
Pascal Murungi
bat
David Wabwire
bowl
Dinesh Nakrani
all
Riazat Ali Shah
all
Alpesh Ramjani
all
Calvin Watuwa
all
Juma Miyagi
bowl
Frank Nsubuga
bowl
Charles Waiswa
bowl
Joseph Baguma
bowl
Pius Oloka
bowl
Amal Rajeevan
wk
Abhik Patwa
bat
Kassimu Nassoro
bat
Ivan Selemani
bat
Ally Kimote
bowl
Yalinde Maurice Nkanya
bowl
Mohamed Yunusu Issa Sefu
bowl
Jitin Singh
bat
Salum Ally
all
Mohamed Omari Kitunda
wk
SanjayKumar Thakor
all
Sanjay Bom
bowl
Mohamed Omary
bat
Johnson Nyambo
bowl
Abdullah Jabiri
wk
Akhil Anil
all
AbdulRahman Akida
all
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