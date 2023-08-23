Uttarandhra Lions vs Godavari Titans Cricket ScoreCard
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Uttarandhra Lions won by 7 wickets
|Batting
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Pinninti Tapaswi
|10
|6
|2
|0
|166.67
|Seeram Venkata Rahul
|33
|38
|4
|0
|86.84
|Bowling
|O
|M
|R
|W
|ECO
|Shaik Kamil
|2.4
|0
|25
|1
|9.38
|Tripurana Vijay
|4
|0
|17
|0
|4.25
Uttarandhra Lions won by 7 wickets
Chenglpet Gnaneshwar
c BSM Ayyappa b KA Kumar
Hemanth Reddy
c SV Rahul b BSM Ayyappa
Yara Sandeep
c P Tejaswi b PR Yarra
Penmetsa Raju
c KS Bharat b PR Yarra
Dheeraj Kumar
lbw b P Tejaswi
Tripurana Vijay
c YG Vasu b P Tejaswi
Gadde Samanvith
c KS Bharat b PR Yarra
Satyanarayana Raju
b BSM Ayyappa
Fall of wickets:
Hemanth Reddy
Chenglpet Gnaneshwar
Yara Sandeep
Palla Prasad
Penmetsa Raju
Tripurana Vijay
Dheeraj Kumar
Shaik Kamil
Gadde Samanvith
Satyanarayana Raju
Did not bat:
Gavvala Mallikarjuna,