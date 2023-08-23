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Uttarandhra Lions vs Godavari Titans Cricket ScoreCard

Live
Uttarandhra Lions
(13.4 over)79/3
Godavari Titans
(19.5 over)77/10

Uttarandhra Lions won by 7 wickets

BattingRB4s6sSR
Pinninti Tapaswi10620166.67
Seeram Venkata Rahul33384086.84
BowlingOMRWECO
Shaik Kamil2.402519.38
Tripurana Vijay401704.25

Uttarandhra Lions won by 7 wickets

Info

Commentary

Scorecard

Teams

Batter
R
B
4s
6s
SR
Chenglpet Gnaneshwar
c BSM Ayyappa b KA Kumar
2
8
0
0
25.00
Hemanth Reddy
c SV Rahul b BSM Ayyappa
1
2
0
0
50.00
Yara Sandeep
c P Tejaswi b PR Yarra
8
15
1
0
53.33
Palla Prasad
b P Tejaswi
11
27
1
0
40.74
Penmetsa Raju
c KS Bharat b PR Yarra
5
3
1
0
166.67
Dheeraj Kumar
lbw b P Tejaswi
7
12
0
0
58.33
Tripurana Vijay
c YG Vasu b P Tejaswi
4
14
0
0
28.57
Gadde Samanvith
c KS Bharat b PR Yarra
14
13
0
1
107.69
Shaik Kamil
b YG Vasu
2
4
0
0
50.00
Satyanarayana Raju
b BSM Ayyappa
16
15
1
1
106.67
Madhavan Rayudu
Not out
2
6
0
0
33.33

Fall of wickets:

Hemanth Reddy
Chenglpet Gnaneshwar
Yara Sandeep
Palla Prasad
Penmetsa Raju
Tripurana Vijay
Dheeraj Kumar
Shaik Kamil
Gadde Samanvith
Satyanarayana Raju

Did not bat:

Gavvala Mallikarjuna,
Bowler
O
R
W
Econ
Dots
Kaldhi Ajay Kumar
4
8
1
2.00
1
Bandaru Ayyappa
3.5
17
2
4.43
0
Pinninti Tapaswi
2
13
0
6.50
0
Prithvi Raj Yarra
4
14
3
3.50
0
Pinninti Tejaswi
4
10
3
2.50
1
Yadla Girish Vasu
2
14
1
7.00
0
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