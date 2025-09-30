The Bengal Warriorz vs Puneri Paltan match 56 of the PKL 2025 will be played on Tuesday in Chennai. Both teams have had a decent campaign so far, but they will be looking to improve their performances to qualify for the playoff stages. On that note, let us check out the Bengal Warriorz vs Puneri Paltan head-to-head records for match 56 of the PKL 2025.

Bengal Warriorz vs Puneri Paltan head-to-head records

Category Value Total Matches Played 23 Bengal Warriorz Wins 8 Puneri Paltan Wins 13 Matches Tied 2 Last 7 Meetings Puneri Paltan unbeaten

The Bengal Warriorz vs Puneri Paltan rivalry has evolved into a one-sided affair in recent seasons. While Bengal had early success with 8 wins in 23 encounters, Puneri Paltan has surged ahead with 13 victories and an unbeaten streak in their last seven meetings. This dominance reflects Puneri’s tactical growth, depth in squad rotation, and consistency in both raiding and defense. Bengal, on the other hand, has struggled to find rhythm against Puneri’s structured gameplay and aggressive mat control.

Bengal Warriorz vs Puneri Paltan starting 7s (Probable)

Bengal Warriorz – Devank Dalal, Manprit, Manjeet, Ashish, Ankit, Mayur Kadam, Himanshu Narwal.

Puneri Paltan – Gaurav Khatri, Aslam Inamdar, Abinesh Nadarajan, Aditya Shinde, Gurdeep Sangwan, Pankaj Mohite, Vishal Bharadwaj.

PKL Live Streaming

The live-action of the Bengal Warriorz vs Puneri Paltan PKL 12 game will be telecast on Star Sports television and can be streamed live on JioHotstar.

Bengal Warriorz vs Puneri Paltan squads