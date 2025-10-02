Former PKL champions U Mumba will face two-time finalists Gujarat Giants on October 2 in Chennai. These two teams met earlier in PKL 2025, with the game going into the tie-breaker. Giants were in the driver’s seat, but Mohammadreza Shadloui‘s small mistake cost them. Now, Shadloui will come with the intention of taking his revenge on Sunil Kumar. Let us check out the Gujarat Giants vs U Mumba head-to-head records for match 60 of the PKL 2025.
Gujarat Giants vs U Mumba head-to-head
|Matches Played
|U Mumba Wins
|Gujarat Giants Win
|Ties
|Notable Recent Result
|17
|6
|10
|1
|U Mumba won a thrilling tie-breaker
Gujarat Giants vs U Mumba starting 7s (Probable)
Gujarat Giants – Mohammadreza Shadloui, Lucky Sharma, Aryavardhan Navale, Rakesh, Nitin Panwar, Shubham Kumar, Rohit Nandal.
U Mumba – Sandeep, Amirmohammad Zafardanesh, Parvesh Bhainswal, Rohit Raghav, Sunil Kumar, Aanil Mohan, Rinku Sharma.
PKL Live Streaming
The live-action of the Gujarat Giants vs U Mumba PKL 2025 match 60 will be telecast on Star Sports television and can be streamed live on JioHotstar.
Gujarat Giants vs U Mumba squads
|Team
|Raiders
|Defenders
|All-Rounders
|Gujarat Giants
|Himanshu Singh, Himanshu, Rakesh HS, Parteek Dahiya, Ajith V Kumar, K Harish, Ankit, Sridhar Ananda Kadam
|Rohit Kumar, Lucky Sharma, Shubham Kumar, Sumit, Amit
|Mohammedreza Shadloui Chiyaneh, Milad Jabbari, Nitin Panwar, Visvanth V, Himanshu Yadav
|U Mumba
|Ajit Chouhan, Sathish Kannan, Mukesh Kannan, Sandeep Kumar, Abhimanyu Raghuvanshi
|Rinku, Sunil Kumar, Parvesh Bhainswal, Lokesh Ghosliya, Deepak Kundu, Shanmugam Mukilan, Sunny, Ravi
|Amirmohammad Zafardanesh, Rohit Raghav, Aanil Mohan, Mohammad Ghorbani, Amarjeet