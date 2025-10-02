Gujarat Giants vs U Mumba
Former PKL champions U Mumba will face two-time finalists Gujarat Giants on October 2 in Chennai. These two teams met earlier in PKL 2025, with the game going into the tie-breaker. Giants were in the driver’s seat, but Mohammadreza Shadloui‘s small mistake cost them. Now, Shadloui will come with the intention of taking his revenge on Sunil Kumar. Let us check out the Gujarat Giants vs U Mumba head-to-head records for match 60 of the PKL 2025. 

Gujarat Giants vs U Mumba head-to-head

Matches Played U Mumba Wins Gujarat Giants Win Ties Notable Recent Result
17 6 10 1 U Mumba won a thrilling tie-breaker
U Mumba and Gujarat Giants have faced off 17 times, with Gujarat Giants holding the upper hand overall with 10 wins. However, U Mumba has shown resilience and fighting spirit, notably clinching victory in a dramatic tie-breaker against the Giants. This intense match highlighted U Mumba’s ability to perform under pressure and keep fans on the edge of their seats.

Gujarat Giants vs U Mumba starting 7s (Probable)

Gujarat Giants – Mohammadreza Shadloui, Lucky Sharma, Aryavardhan Navale, Rakesh, Nitin Panwar, Shubham Kumar, Rohit Nandal.

U Mumba –  Sandeep, Amirmohammad Zafardanesh, Parvesh Bhainswal, Rohit Raghav, Sunil Kumar, Aanil Mohan, Rinku Sharma.

PKL Live Streaming

The live-action of the Gujarat Giants vs U Mumba PKL 2025 match 60 will be telecast on Star Sports television and can be streamed live on JioHotstar.

Gujarat Giants vs U Mumba squads

Team Raiders Defenders All-Rounders
Gujarat Giants Himanshu Singh, Himanshu, Rakesh HS, Parteek Dahiya, Ajith V Kumar, K Harish, Ankit, Sridhar Ananda Kadam Rohit Kumar, Lucky Sharma, Shubham Kumar, Sumit, Amit Mohammedreza Shadloui Chiyaneh, Milad Jabbari, Nitin Panwar, Visvanth V, Himanshu Yadav
U Mumba Ajit Chouhan, Sathish Kannan, Mukesh Kannan, Sandeep Kumar, Abhimanyu Raghuvanshi Rinku, Sunil Kumar, Parvesh Bhainswal, Lokesh Ghosliya, Deepak Kundu, Shanmugam Mukilan, Sunny, Ravi Amirmohammad Zafardanesh, Rohit Raghav, Aanil Mohan, Mohammad Ghorbani, Amarjeet