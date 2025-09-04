The 14th match of the ongoing Pro Kabaddi League 2025 (PKL 2025) will see Puneri Paltan locking horns against Dabang Delhi K.C. The match is scheduled to be played on Thursday (September 4) at the Vishwanadh Sports Club, Vizag.
With three wins from as many games, the Paltan are currently at the top of the points table. They are looking unstoppable at the moment and will be keen to extend their winning start. They began their season with a win over Bengaluru Bulls before beating Gujarat Giants and Bengal Warriorz.
On the other hand, Dabang Delhi has played just a solitary game so far and managed to win it. They faced Bengaluru Bulls in their tournament-opener and registered a 41-34 victory.
PKL 2025: Puneri Paltan vs Dabang Delhi K.C. Match Preview
- Match: Puneri Paltan vs Dabang Delhi K.C.
- Date: 4 September 2025
- Time: 09:00 PM IST
- Venue: Vishwanadh Sports Club, Vizag
Puneri Paltan vs Dabang Delhi K.C. Head-to-head record:
Not only the present form but the head-to-head record is also in Puneri Paltan’s favour. Out of the 12 games between the two teams so far, Puneri Paltan have won 12 while Dabang Delhi have won 9. On the other hand, 3 matches ended in ties.
- Totals matches: 24
- Puneri Paltan: 12 wins
- Dabang Delhi K.C.: 9 wins
- Tied: 3
Puneri Paltan vs Dabang Delhi K.C. – Squads:
Puneri Paltan:
- Raiders: Mohit Goyat, Aditya Tushar Shinde, Pankaj Mohite, Abhishek Tukaram Gunge (right raider), Stuwart Singh (right raider), Mohammad Esmaeil Nabibakhsh (F), Milad Mohajer (F), Sachin
- Defenders: Gaurav Khatri (right corner), Abinesh Nadarajan (right cover), Dadaso Shivaji Pujari (right corner), Sanjay Enania (right corner), Rakesh (left corner), Vaibhav S. Rabade (right cover), Rohan Ashok Tupare, Vishal Bhardwaj, Mohd. Amaan (left corner)
- Allrounders: Aslam Mustafa Inamdar, Gurdeep
Dabang Delhi K.C.:
- Raiders: Mohit (right raider), Anil Gurjar, Vijay, Ajinkya Ashok Pawar, Akshit (left raider), Neeraj Narwal, Ashu Malik
- Defenders: Sandeep (left cover), Anurag (left corner), Raman Singh (right corner), Mohit (left cover), Saurabh Nandal (left corner), Gaurav Chhillar (right cover), Surjeet Singh (right cover), Amirhossein Bastami (F) (right corner), Fazel Atrachali (F) (left corner)
- Allrounders: Amit, Ashish Kumar (Sangwan), Naveen, Arkam Shaikh