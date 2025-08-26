Just a couple of days before the start of the much-awaited Pro Kabaddi League 2025 (PKL 2025), the organizers have announced that the schedule of tournament has been slightly changed.
The changes have been made to the Chennai and Delhi legs of the upcoming season. The upcoming PKL 2025 is scheduled to be played from August 29. The competition is scheduled to take place across four venues – Vizag, Jaipur, Chennai and Delhi.
PKL 2025: New dates announced
The Chennai leg of PKL 2025 was scheduled to be played from September 29 to October 12. However, it will now end on October 10. On the other hand, the Delhi leg will begin on the 11th instead of the original starting date of October 13.
The matches that were originally scheduledtto take place in Chennai on October 11 and 12 will now be played in Delhi.
Here are the schedule for the matches changed:
- October 11 – Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers, and Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan
- October 12 – Dabang Delhi K.C. vs Puneri Paltan, and Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls
PKL 2025 full schedule:
Vizag leg:
- August 29, Telugu Titans vs. Tamil Thalaivas
- August 29, Bengaluru Bulls vs. Puneri Paltan
- August 30, Telugu Titans vs. UP Yoddhas
- August 30, U Mumba vs. Gujarat Giants
- August 31, Tamil Thalaivas vs. U Mumba
- August 31, Bengal Warriors vs. Haryana Steelers
- September 01, Patna Pirates vs. UP Yoddhas
- September 01, Puneri Paltan vs. Gujarat Giants
- September 02, Dabang Delhi K.C. vs. Bengaluru Bulls
- September 02, Jaipur Pink Panthers vs. Patna Pirates
- September 03, Puneri Paltan vs. Bengal Warriors
- September 03, Haryana Steelers vs. U Mumba
- September 04, Jaipur Pink Panthers vs. Telugu Titans
- September 04, Puneri Paltan vs. Dabang Delhi K.C.
- September 05, U Mumba vs. Bengaluru Bulls
- September 05, Haryana Steelers vs. UP Yoddhas
- September 06, Patna Pirates vs. Bengaluru Bulls
- September 06, Tamil Thalaivas vs. Gujarat Giants
- September 07, Bengal Warriors vs. Telugu Titans
- September 07, Dabang Delhi K.C. vs. Jaipur Pink Panthers
- September 08, Haryana Steelers vs. Bengaluru Bulls
- September 08, Puneri Paltan vs. Patna Pirates
- September 09, Dabang Delhi K.C. vs. Bengal Warriors
- September 09, Gujarat Giants vs. Jaipur Pink Panthers
- September 10, U Mumba vs. Telugu Titans
- September 10, UP Yoddhas vs. Puneri Paltan
- September 11, U Mumba vs. Patna Pirates
- September 11, Dabang Delhi K.C. vs. Gujarat Giants
Jaipur leg:
- September 12, Jaipur Pink Panthers vs. Bengaluru Bulls
- September 12, Tamil Thalaivas vs. Bengal Warriors
- September 13, UP Yoddhas vs. Jaipur Pink Panthers
- September 13, Puneri Paltan vs. Telugu Titans
- September 15, Gujarat Giants vs. Haryana Steelers
- September 15, Bengaluru Bulls vs. Telugu Titans
- September 16, UP Yoddhas vs. Bengal Warriors
- September 16, Tamil Thalaivas vs. Bengaluru Bulls
- September 17, Telugu Titans vs. Dabang Delhi K.C.
- September 17, Haryana Steelers vs. Patna Pirates
- September 18, Jaipur Pink Panthers vs. Bengal Warriors
- September 18, U Mumba vs. Puneri Paltan
- September 19, Puneri Paltan vs. Haryana Steelers
- September 19, Tamil Thalaivas vs. Telugu Titans
- September 20, Patna Pirates vs. Dabang Delhi K.C.
- September 20, Haryana Steelers vs. Tamil Thalaivas
- September 22, Gujarat Giants vs. Bengaluru Bulls
- September 22, Tamil Thalaivas vs. UP Yoddhas
- September 23, Gujarat Giants vs. Telugu Titans
- September 23, Jaipur Pink Panthers vs. U Mumba
- September 25, Bengaluru Bulls vs. UP Yoddhas
- September 25, Dabang Delhi K.C. vs. U Mumba
- September 27, Patna Pirates vs. Bengal Warriors
- September 27, Jaipur Pink Panthers vs. Tamil Thalaivas
Chennai leg:
- September 29, UP Yoddhas vs. Gujarat Giants
- September 29, Dabang Delhi K.C. vs. Haryana Steelers
- September 30, Telugu Titans vs. Patna Pirates
- September 30, Bengal Warriors vs. Puneri Paltan
- October 01, Haryana Steelers vs. Jaipur Pink Panthers
- October 01, U Mumba vs. Tamil Thalaivas
- October 02, Puneri Paltan vs. Bengaluru Bulls
- October 02, Gujarat Giants vs. U Mumba
- October 03, Dabang Delhi K.C. vs. UP Yoddhas
- October 03, Tamil Thalaivas vs. Haryana Steelers
- October 04, Puneri Paltan vs. Jaipur Pink Panthers
- October 04, Gujarat Giants vs. Bengal Warriors
- October 05, UP Yoddhas vs. Telugu Titans
- October 05, Bengaluru Bulls vs. Tamil Thalaivas
- October 06, Jaipur Pink Panthers vs. Dabang Delhi K.C.
- October 06, UP Yoddhas vs. Patna Pirates
- October 07, Patna Pirates vs. Tamil Thalaivas
- October 07, Haryana Steelers vs. Dabang Delhi K.C.
- October 08, Telugu Titans vs. Haryana Steelers
- October 08, Puneri Paltan vs. U Mumba
- October 09, Bengal Warriors vs. Dabang Delhi K.C.
- October 09, Gujarat Giants vs. UP Yoddhas
- October 10, Gujarat Giants vs. Dabang Delhi K.C.
- October 10, Bengal Warriors vs. U Mumba
Delhi leg:
- October 11, Bengaluru Bulls vs. Jaipur Pink Panthers
- October 11, Tamil Thalaivas vs. Puneri Paltan
- October 12, Dabang Delhi K.C. vs. Puneri Paltan
- October 12, Bengal Warriors vs. Bengaluru Bulls
- October 13, Patna Pirates vs. Haryana Steelers
- October 13, U Mumba vs. UP Yoddhas
- October 14, Patna Pirates vs. Gujarat Giants
- October 14, UP Yoddhas vs. Tamil Thalaivas
- October 15, Telugu Titans vs. Bengal Warriors
- October 15, Jaipur Pink Panthers vs. Puneri Paltan
- October 15, Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas
- October 16, Bengaluru Bulls vs. Patna Pirates
- October 16, Telugu Titans vs. U Mumba
- October 16, UP Yoddhas vs Haryana Steelers
- October 17, Bengal Warriors vs. Patna Pirates
- October 17, Tamil Thalaivas vs. Dabang Delhi K.C.
- October 17, Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas
- October 18, Bengaluru Bulls vs. Dabang Delhi K.C.
- October 18, Telugu Titans vs. Puneri Paltan
- October 18, Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers
- October 19, Telugu Titans vs. Gujarat Giants
- October 19, U Mumba vs. Haryana Steelers
- October 19, Patna Pirates vs Puneri Paltan
- October 21, Bengal Warriors vs. Tamil Thalaivas
- October 21, U Mumba vs. Jaipur Pink Panthers
- October 21, Haryana Steelers vs Gujarat Giants
- October 22, Haryana Steelers vs. Telugu Titans
- October 22, Bengaluru Bulls vs. Bengal Warriors
- October 22, Dabang Delhi K.C. vs Patna Pirates
- October 23, Bengaluru Bulls vs. Gujarat Giants
- October 23, UP Yoddhas vs. U Mumba
- October 23, Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers